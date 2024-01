In preda a uno stato di agitazione ha tentato di farla finita sui binari della stazione di Varedo, ma l’intervento provvidenziale degli agenti della Polizia Locale di Limbiate e Varedo ha evitato il peggio. Mercoledì 3 gennaio, intorno alle 18, il comando di polizia locale di Limbiate ha ricevuto una segnalazione da parte della responsabile di una struttura di riferimento nei percorsi di riabilitazione psichica e relazionale della città, perché una paziente, classe 1999, dava in escandescenza.

A nulla erano valsi i tentativi del personale di calmare l’assistita che, dopo aver dichiarato di voler tornare a casa, si è allontanata dalla struttura in maniera molto agitata.

Varedo: donna sui binari messa in salvo dagli agenti della polizia locale, l’allarme da una struttura del territorio

Atteggiamenti che hanno allarmato il personale della struttura. Allertata, la polizia locale di Limbiate ha richiesto il supporto dei colleghi di Varedo. Gli uomini in divisa, intuendo che la vicenda avrebbe potuto registrare un epilogo tragico, e risalendo al tragitto che la giovane avrebbe potuto presumibilmente percorrere, si sono diretti alla stazione di Varedo. Ed è proprio lì che la stessa, minacciando di togliersi la vita, alla vista degli agenti ha raggiunto i binari camminando in direzione di un convoglio.

Varedo: donna sui binari messa in salvo dagli agenti della polizia locale, collaborazione tra comandi

Provvidenziale a quel punto l’intervento: gli agenti hanno placcato la donna mettendola in salvo, scongiurando qualsiasi rischio.

«Ringrazio i miei agenti ed i colleghi di Varedo, giunti in ausilio, perché si è evitato un gesto inconsulto – dichiara il comandante della polizia locale di Limbiate, Pasquale Tardi – lo spirito di collaborazione tra i due comandi, la tempestività dell’intervento e l’intuito del personale hanno evitato il dramma. Presenterò una richiesta di elogio per gli intervenuti perché hanno salvato una vita».

«Si è scongiurato il peggio per un mix di preparazione, tempestività e fortuna» gli fa eco il comandante della Polizia Locale di Varedo, Attilio Camisasca.

Gli agenti hanno in seguito invitato la giovane a sottoporsi alle cure e la stessa risulta ricoverata nel reparto di psichiatria dell’ospedale Niguarda.