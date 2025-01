Varedo, denunciato il presunto “cecchino”: indagini su armi ritirate nella sua abitazione

È stato individuato e denunciato dai Carabinieri della Stazione di Varedo il presunto “cecchino” che avrebbe esploso dei colpi contro alcuni condomini nelle vie Bellini, Sant’Aquilino e Ponchielli di Varedo causando danni alle grondaie, antenne e pareti esterne degli stabili. Residente in zona, incensurato, è stato deferito in stato di libertà per i reati di esplosioni pericolose e danneggiamento. Le indagini dei militari sono state avviate dopo alcune segnalazioni dei condomini, evidentemente preoccupati anche per la propria incolumità.

Varedo, le indagini dei carabinieri e l’individuazione del presunto responsabile

L’attività investigativa è stata svolta per verificare l’origine dei danni e i potenziali responsabili. Durante un controllo effettuato negli ultimi giorni di dicembre nell’abitazione del presunto responsabile i militari dell’Arma hanno proceduto al ritiro cautelativo di tutte le armi in suo possesso e del relativo titolo autorizzativo.

Presenti “diverse armi da fuoco e munizioni”, oltre che “carabine ad aria compressa che saranno oggetto di analisi tecniche e comparazioni balistiche”. Si tratta di accertamenti per verificare l’eventuale corrispondenza tra i colpi esplosi e i danni riscontrati nei condomini “per consolidare ulteriormente il quadro indiziario e garantire una completa ricostruzione dei fatti”. Dell’esito delle indagini e del deferimento è stata data comunicazione all’Autorità Giudiziaria competente.