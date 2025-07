Varedo: con la cocaina nel posacenere della macchina, arrestato un 20enne

Undici dosi di cocaina nel posacenere dell’auto e altre 40 addosso: motivo più che sufficiente per arrestare un 20enne fermato dai carabinieri a Desio. I giovane, di origini marocchine e senza fissa dimora in Italia, transitava in auto in via Desio quando è stato fermato dai militari della locale stazione dell’Arma impegnati in un normale controllo stradale. Alla richiesta dei documenti il 20enne avrebbe mostrato segni di nervosismo che hanno insospettito i militari tanti da procedere con un controllo del mezzo.

Varedo, arrestato un 20enne: aveva cocaina nell’auto e altre 40 dosi addosso

Nel portacenere della vettura sono state trovate 11 dosi di cocaina per 8,5 grammi. E’ seguita quindi una perquisizione personale: addosso al 20enne sono stati trovati altri 35 grammi del medesimo stupefacente ed è stato quindi arrestato per detenzione illecita ai fini di spaccio. Sottoposto a direttissima, il giudice del Tribunale di Monza ha convalidato l’arresto mentre lo stupefacente è stato sequestrato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.