Varedo: autotrasportatore perde lastre in cemento per prefabbricati sulla Monza Saronno

Pesante perdita di carico da parte di un autotrasportatore lungo la Monza Saronno, all’altezza di Varedo, lunedì 26 giugno nel primo pomeriggio. Dall’autotreno, giunto in prossimità dell’uscita della direttrice, si sono infatti riversati sull’asfalto “tegoli per prefabbricati”, pesantissimi manufatti in cemento. Fortunatamente non ci sarebbero stati altri mezzi coinvolti né feriti.

Perde manufatti in cemento, intervengono i vigili del fuoco

Sul posto sono intervenute squadre del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza con l’autopompa del distaccamento di Lissone ed è stato richiesto l’intervento dell’autogru del Comando di Milano.