Vandalismi alle auto in sosta a Muggiò e Nova, c’è un sospettato

Controllato dai carabinieri nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 marzo in quanto sospettato di aver forato i pneumatici di una macchina parcheggiata lungo una strada, a Muggiò, nella sua casa i carabinieri hanno trovato flaconi di sostanze liquide infiammabili, un dispositivo di accensione a distanza, un telecomando, connettori con ricetrasmittenti e chiodi in grande quantità.

Vandalismi alle auto in sosta, un 30enne denunciato in stato di libertà dai carabinieri

Il presunto responsabile dei danneggiamenti, un 30enne, è stato denunciato in stato di libertà dai Carabinieri della Stazione di Muggiò anche per porto abusivo di oggetti atti ad offendere, detenzione di sostanze finalizzate alla fabbricazione di materie esplodenti o infiammabili e per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità.

Vandalismi contro le auto in sosta: addosso un coltello e un passamontagna

I militari sono giunti all’uomo durante servizi preventivi e indagini di polizia giudiziaria per individuare il responsabile di diversi atti vandalici ai danni di autovetture in sosta accaduti nelle ultime settimane a Muggiò e Nova Milanese. L’uomo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico “a scatto” oltre che di un dispositivo frangivento, uno spray al peperoncino, un puntatore laser, guanti

e passamontagna.

I carabinieri dicono che sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi per accertare la destinazione del materiale rinvenuto e valutare l’eventuale coinvolgimento dell’uomo in ulteriori illeciti.