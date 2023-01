Vandalismi all’area cani a Monza: «Dieci volte in un anno»

Rubinetto rotto nell’area cani di via Adigrat a Monza. Una situazione che si ripete di frequente. Nell’ultimo anno è successo almeno una decina di volte. Atti di vandalismo gratuiti per chi li commette ma che hanno un peso per le tasche dei contribuenti. Fra i frequentatori dell’area c’è chi ipotizza che il rubinetto possa essere stato preso a morsi da un cane di grossa taglia mal gestito (se non addirittura aizzato) dal proprietario.

Vandalismi all’area cani a Monza: richiesta di una telecamera

«Questa storia deve finire – afferma Barbara Zizza, referente di Monza a Quattro zampe che un anno e mezzo fa ha rinnovato con il comune il patto di collaborazione per la cura e la gestione dell’area – Siamo arrivati alla decima sostituzione di quel rubinetto. Chiederò per l’ennesima volta al comune di installare delle telecamere così finalmente riusciremo a individuare il colpevole».