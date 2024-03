Usmate Velate: schianto con il camion in piena notte, estratto dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire con divaricatori e cesoie, attorno alle 4 di venerdì, a Usmate Velate, per liberare il conducente di un autocarro, un 44enne, rimasto imprigionato tra le lamiere della cabina del mezzo dopo essersi schiantato contro un new jersey.

Usmate Velate, schianto con il camion: ferito un 44enne

Il sinistro, le cui cause sono al vaglio dei carabinieri, è accaduto in via Paganini: sul posto squadre dei vigili del fuoco dei Comandi di Monza e Brianza e Bergamo, con autopompe da Vimercate e dalla sede centrale di Monza, un carro fiamma da Lissone e un’autogrù dal comando di Bergamo, oltre che personale paramedico inviato dal 118. Il 44enne è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza.