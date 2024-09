Usmate Velate: quarto furto nello stesso condominio in pochi mesi

Deve essere un condominio particolarmente “appetitoso” per i ladri, quello di via De Gasperi a Usmate Velate. Gli abitanti dal mese di maggio di quest’anno sono stati “visitati” ben quattro volte. L’ultima incursione dei ladri è avvenuta nella serata di domenica sera 29 settembre ai danni di una famiglia.

I malviventi hanno atteso l’oscurità della sera e, tra le 20,30 e le 21,10 dopo esserci accertarti che nell’abitazione presa di mira non c’era nessuno hanno agito con le solite modalità. Si sono introdotti nel giardino condominiale dopodiché si sono diretti su una porta-finestra forzandola. E’ stato gioco facile per i delinquenti fare razzia di tutto quello che hanno trovato nel loro veloce “sopralluogo”.

Usmate Velate: quarto furto e un altro tentativo adato a vuoto

Non soddisfatti fuori dal primo appartamento hanno tentato una seconda incursione, sempre dal giardino, in un altro appartamento ma questa volta, per fortuna è andata loro male. All’interno c’erano i proprietari che accortosi di quanto stava accadendo si sono messi a urlare costringendo i farabutti a fuggire.

Subito dopo sono stati chiamati i carabinieri che sono intervenuti per un sopralluogo. Alcune videocamere hanno “immortalato” una coppia di ragazzi, sembra abbastanza giovani.

L’invito, soprattutto in questa stagione che l’oscurità avvolge le nostre città nelle prime ore serali, è di prestare la massima attenzione ed evitare qualsiasi imprudenza.