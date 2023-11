Usmate Velate, presidio della Lega per il “silenzio” del sindaco sulla Finanza in Comune

A Usmate Velate presidio dei rappresentanti della Lega, all’opposizione in Consiglio comunale, nella mattinata di sabato 18 novembre per protestare contro il “silenzio del primo cittadino, Lisa Mandelli”, sui risvolti che la visita della Guardia di Finanza negli uffici del Municipio, a inizio dello scorso mese di giugno, ha causato nella macchina comunale. Erano seguite polemiche anche per la richiesta dell’istituzione di una Commissione di inchiesta che aveva ricevuto parere sfavorevole della maggioranza.

Usmate Velate, presidio in centro della Lega dopo la visita della Finanza

Consiglieri e simpatizzanti della Lega si sono riuniti in pieno centro, all’incrocio fra via Roma e via Cavour. “Sindaco Mandelli, dopo la Guardia di Finanza in Comune non è ora di dare spiegazioni?“: I militanti della Lega nel corso della mattinata hanno spiegato a chi si avvicinava incuriosito o interessato i motivi che hanno spinto all’iniziativa di protesta.