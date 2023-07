Guardia di finanza in municipio a Usmate Velate, sequestrate alcune pratiche edilizie

Guardia di finanza qualche settimana fa nella sede municipale di Usmate Velate: bloccate temporaneamente le attività dell’Ufficio tecnico, perquisizione e sequestro di una decina di fascicoli inerenti pratiche edilizie.

Un fulmine a ciel sereno che ha creato non poca tensione. La conseguenza è che è stato sollevato dall’incarico il capo ufficio tecnico: attualmente sarebbe in ferie, non è escluso possa optare per un periodo di aspettativa. Al momento non è dato sapere l’oggetto dell’indagine, il fatto concreto è che l’ufficio tecnico oggi è privo di un responsabile e di conseguenza tutti gli iter delle pratiche edilizie sono praticamente congelate.

Guardia di Finanza in municipio, il comunicato ufficiale della amministrazione comunale

Il sindaco Lisa Mandelli preferisce non fare alcuna dichiarazione. È stato emesso un comunicato e per il momento, nel rispetto del lavoro degli inquirenti e dello stesso dipendente, per la Amministrazione è l’unica voce su questo clamoroso caso.

“Nel pieno rispetto dell’indagine in corso e in ottemperanza alle richieste della procura della Repubblica – recita il comunicato- il Comune di Usmate Velate manterrà sulla vicenda massimo riserbo. Ferma restando la presunzione di innocenza, l’amministrazione comunale di Usmate Velate prosegue la propria progettualità nell’esclusivo interesse della collettività ed è parte lesa nell’intero procedimento che riguarda competenze tecniche in capo al settore edilizia privata e urbanistica. L’auspicio è che, attraverso le indagini condotte dagli inquirenti, possa essere appurato come l’attuale indagato abbia operato in conformità con le procedure amministrative e che tale singolo episodio non abbia come conseguenza singole responsabilità individuali penalmente rilevanti. Altresì, l’amministrazione comunale proseguirà nell’applicazione del codice di comportamento del personale dipendente che già contiene i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti a osservare nella prestazione del loro lavoro“.

Guardia di finanza in municipio a Usmate, opposizioni: “Noi all’oscuro, sindaco riferisca”

Sulla vicenda Lega e Cambiamo insieme chiedono al sindaco di riferire in aula e di avere accesso agli atti. I consiglieri di minoranza denunciano infatti di essere stati all’oscuro della vicenda e di averla appresa solamente dagli articoli di giornale. “Sono mancati la trasparenza e il rispetto dei ruoli, la vicenda in questione non può essere trattata come fosse una cosa privata – si legge in una nota stampa rilasciata in settimana -. Siamo per questo in costante e fattivo contatto con chi di competenza per avere, in qualità di consiglieri comunali, visibilità dei documenti della procura attualmente secretati al protocollo comunale”.

La minoranza afferma inoltre di aver messo a protocollo la richiesta di convocazione di consiglio comunale straordinario per chiedere al Sindaco su quanto accaduto e dicendosi preoccupata per i reali rischi di stallo e paralisi degli Uffici comunali con conseguenze gravi per il cittadino e tutto il territorio e di augurarsi che “nonostante le notizie di questi giorni – si chiude la nota – l’amministrazione Mandelli sia in grado di fornirci un quadro senza ombre rispetto alla vicenda data l’estrema gravità di ciò che viene contestato. Auspicando, inoltre, qual ora le accuse fossero confermate, la totale estraneità di sindaco e giunta”.