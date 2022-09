Nuovi canestri nel campo da basket di via Volta con anelli e retine pronte ad accogliere partite outdoor che da sempre rendono animato lo spazio verde di Velate.L’Amministrazione Comunale ha completato l’intervento manutentivo e sostitutivo nel campetto da pallacanestro che è punto di ritrovo quotidiano per decine di giovani del territorio. Il campo offre ora così la possibilità di essere fruito nella sua interezza e di diventare al tempo stesso luogo di sport, di ritrovo e di divertimento.

Usmate-Velate: nuovi canestri in via Volta e il Comune chiede senso civico

“Il Comune si è fatto carico, ancora una volta, di effettuare un intervento manutentivo in via Volta, dove per troppe volte persone che non hanno alcun rispetto verso le strutture pubbliche, avevano distrutto anelli e retine dei canestri, impedendo a tutti gli altri di poterne fruire in maniera libera – afferma Lucia Traversi, consigliere delegato allo Sport – Ora ci affidiamo al senso civico delle persone: occorre rispetto per evitare ulteriori spese di denaro che, in un momento come quello attuale, sarebbero difficilmente attuabili nel breve termine”. Anche a seguito di segnalazioni giunte dalla cittadinanza, il Comune di Usmate Velate già a cavallo fra il 2021 e il 2022 aveva eseguito molteplici interventi manutentivi e sostitutivi riguardanti il campetto di via Volta, purtroppo sempre terminati con ulteriore danneggiamento all’arredo urbano.

Usmate-Velate: nuovi canestri in via Volta e i due campetti

“L’aspetto manutentivo prevede uno sforzo non indifferente a livello economico che finisce poi col penalizzare chi desidera solamente poter utilizzare i pubblici spazi e le pubbliche strutture nel pieno rispetto delle stesse – aggiunge il consigliere Traversi – Ad oggi, Velate è dotata di due spazi in cui praticare basket in perfetto stato: oltre a quello di via Volta, è aperto anche quello di via Verdi dove è possibile sfidarsi in partite tre contro tre. Verso entrambi, chiediamo solo di avere rispetto e di fruirne pensando unicamente a vivere momenti aggregativi all’aria aperta. Non solo: da parte dei fruitori, rivolgo l’invito a rispettare gli orari e la presenza delle persone che vivono attorno a questi luoghi di ritrovo”.