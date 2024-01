Usmate-Velate: mille alunni in marcia per la pace

Mille bambini sulle strade di Usmate, portatori di mille aneliti di Pace e di speranza per un futuro che possa loro consentire di guardare al domani con fiducia e serenità. Sono questi i sentimenti che l’iniziativa voluta dall’Istituto Comprensivo “Lina Mandelli” di Usmate Velate in occasione della Giornata della Memoria e della Giornata del Ricordo (vi hanno aderito anche le Scuole dell’Infanzia private del territorio di Usmate Velate, Sant’Anna e Fracaro) hanno lasciato nei ragazzi che per tutto il percorso, svoltosi nella mattinata di mercoledì 31 gennaio, e poi davanti a Villa Borgia, hanno mantenuto un rispettoso silenzio quasi innaturale.

Usmate-Velate: mille alunni e la voce del preside Gatti

“Il nostro Istituto ha deciso di realizzare questa iniziativa come momento di educazione alla Pace per i nostri bambini e i nostri ragazzi – ha spiegato il Dirigente scolastico, Daniele Gatti -. Questo perché noi tutti, come insegnanti e operatori del mondo dell’educazione crediamo fermamente nel valore della Pace.