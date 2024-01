Usmate-Velate: le minoranze donano la ghiaia al rifugio per animali Seconda Chance

Le minoranze di Usmate-Velate donano tre tonnellate di ghiaia al rifugio per animali Seconda Chance. “Anche quest’anno abbiamo donato 3 tonnellate di ghiaia al rifugio Seconda Chance creato da Cristiana Passoni e gestito assieme ai tanti di volontari per prendersi cura dei cani in attesa di adozione. Oltre a cibo e coperte sono necessari per questa struttura materiali – come appunto la ghiaia – per la manutenzione del rifugio e del terreno rendendo più confortevole la vita degli animali e il lavoro dei volontari. In questi anni sono stati accolti, accuditi, curati e adottati decine e decine di cani provenienti da alcuni canili ‘lager’ del Sud Italia” hanno fatto sapere Lega e Cambiamo Insieme.

Usmate-Velate: le minoranze e il grazie ai volontari

“ Ringraziamo per questo tutti i volontari per il loro costate impegno ogni giorno dell’anno, la nostra attenzione e supporto – anche dai banchi del Consiglio comunale – non mancheranno per una realtà importante del nostro territorio” hanno concluso le forze di oppossizione