Usmate-Velate: i ladri rubano 32 pc alle scuole elementari

Una vera e propria razzia di computer è stata messa a segno alla scuola primaria “A. Casati” di via Fiume a Usmate Velate. A scoprire quanto era avvenuto è stato il personale quando stamane, lunedì 28 agosto, sono entrati nell’istituto per iniziare i normali orari di lavoro in vista dell‘ormai prossima attività scolastica.

Usmate-Velate: i ladri irrompono nell’istituto

I ladri, e non è possibile sapere quando sono entrasti in azione (l’ultimo accesso al plesso da parte del personale era avvenuto mercoledì 23 agosto e non era stata ravvisata alcuna traccia di irregolarità), dopo essersi creati un varco forzando uno dei serramenti, una volta dentro, e vista l’assenza di sistemi di sicurezza e di antifurto, hanno dapprima scorrazzato per tutto l’istituto infine, adocchiati i computer portatili in uso per la didattica, devono averli raccolti tutti assieme e quindi devono averli caricati sul loro mezzo, in tutto 32 computer portatili. Un vero danno per la scuola e per gli alunni che si apprestano ad affrontare l’anno scolastico.

Usmate-Velate: i ladri e le forze dell’ordine indagano

I carabinieri di Arcore, al comando del Luogotenente Luca Carboni, dopo un primo sopralluogo alla ricerca di qualche traccia utile per le indagini, hanno già richiesto alla Polizia locale di prendere visione delle videoregistrazioni delle telecamere di sorveglianza urbana dalle quali si potrebbe arrivare a identificare il passaggio delle auto in zona.