Usmate-Velate: campi da calcio impraticabili, oltre 250 firme già raccolte online per chiedere al Comune di riqualificarli

Sono già centinaia le firme raccolte online dai genitori dei bambini che giocano per la società sportiva “Nuova Usmate” per riqualificare i campi da gioco. Nei giorni scorsi, l’immagine di un piccolo portiere completamente coperto di fango dalla testa ai piedi, durante un allenamento, aveva fatto il giro della rete aprendo un piccolo grande “caso”. Un’istantanea che in breve è diventato una sorta di “manifesto” per i genitori dei piccoli atleti che si sono riuniti in un comitato proprio per chiedere un intervento urgente al comune per migliorare la situazione dei campi da gioco comunali che, dopo le abbondanti piogge dei giorni scorsi, erano impraticabili o quasi. “È noto, alla giunta comunale ed a tutti i cittadini, che la struttura che ospita l’associazione sportiva dilettantistica ASD NUOVA USMATE è composta da due campi in “erba naturale”, senza impianto di illuminazione nel campo principale, con impianto di illuminazione sottodimensionato nel campo secondario e solo 5 spogliatoi” si legge nel documento che accompagna la petizione.

Usmate-Velate: campi da calcio e gli altri problemi

Una questione che riguarda non solo il campo principale ma anche gli altri e soprattutto, oltre al terreno di gioco, l’assenza di un sistema di illuminazione proprio nel campo che ospita i match e i cronici problemi con la caldaia che spesso costringe i giovani a docce gelate. “Il campo secondario è ridotto ad un campo prevalentemente costituito da terreno, senza erba, che diviene impraticabile in caso di pioggia, anche minima, e che comporta rischi di infortunio ai nostri figli. Anche il campo da gara, sfruttato al massimo della sua capacità, non è utilizzabile in caso di pioggia persistente” continua il documento.

Usmate-Velate: campi da calcio e l’appello al Comune

Per dare due numeri, la “Nuova Usmate” tra settore maschile e femminile conta circa 330 atleti e rischia di non poter più accettare le nuove richieste di iscrizione. Pertanto, i genitori chiedono un incontro al comune per adeguare le strutture di gioco e allenamento e chiedono di poter utilizzare altre strutture presenti nel territorio comunale o nei comuni limitrofi e non risparmiano una punzecchiatura alla giunta dichiarandosi: “decisamente insoddisfatti della gestione da parte del Comune dei fondi per il rifacimento della struttura, che non hanno per nulla interessato la parte campi”. L’obiettivo della petizione online – pubblicata sul portale Change.org – è di 500 firme e ne sono state raccolte già più di metà nel giro di pochissimi giorni. Ora la palla, è proprio il caso di dirlo, passa al municipio.