Usmate-Velate: caldaia ancora rotta, l’asilo riapre (forse) il 9 novembre

Una settimana senza giocare, imparare e stare con i propri compagni per i bimbi di Usmate-Velate. La scuola dell’infanzia “Gianni Rodari”, che aveva chiuso lo scorso 3 novembre per l’ennesimo guasto alla caldaia, resterà con le “serrande abbassate” almeno fino a mercoledì prossimo 8 novembre compreso. Il sindaco Lisa Mandelli, che pochi giorni fa aveva disposto la chiusura della scuola con un’ordinanza, aveva in qualche modo preannunciato le difficoltà di una riapertura immediata.

Usmate-Velate: caldaia ancora rotta e la rabbia dei genitori

“Si è già provveduto all’ordine del componente guasto che, tuttavia, non risulta immediatamente reperibile sul mercato. Tenendo conto delle rigide temperature stagionali – aveva scritto in una nota – e dell’impossibilità di garantire il regolare funzionamento dell’impianto di riscaldamento nell’edificio scolastico, si è quindi ritenuto opportuno provvedere alla chiusura della scuola fino a lunedì 6 novembre 2023 compreso”.Chiusura che dunque si allunga di altri due giorni: l’asilo infatti dovrebbe riaprire giovedì 9 novembre, anche se a questo punto il condizionale è d’obbligo. Ovviamente, molti genitori non l’hanno presa bene e, sui social, si sono sfogati denunciando questo evidente disagio.