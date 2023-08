Una mamma brianzola cade nel vuoto in montagna e muore

Un volo di 150 metri dalla Cresta di Limidario in Svizzera al confine con l’Italia è costato la vita a Giulia Pozzebon residente ad Albissola (provincia di Savona), ma originaria di Brugherio. La donna 35enne venerdì 4 agosto stava affrontando un escursione in montagna con un’amica e si trovava in vacanza con il marito e i figli in terra elvetica. L’incidente mortale è avvenuto sul versante italiano, mentre stavano scendendo a valle.

Una mamma brianzola e i soccorsi

Attorno alle 18, quando si trovavano ai 2034 metri della bocchetta del Fornale, le due donne sono state sorprese dalla pioggia. Pozzebon a causa del terreno scivoloso è precipitata nel vuoto: una caduta rovinosa di 150 metri e per lei non c’è stato nulla da fare. Immediati i soccorsi con l’arrivo di un elisoccorso dei soccorritori svizzeri della Rega. L’escursionista è caduta dalla parte della Valle Canobbina. Recuperato il corpo è stato trasferito a Santa Maria Maggiore, un medico del 118 ha purtroppo constatato il decesso. Sul posto sono intervenuti anche il Sagf di Domodossola e il soccorso alpino della valle Vigezzo.