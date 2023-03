Un incendio nel bosco a Cabiate provoca una colonna di fumo visibile in una zona ampia

Una colonna di fumo molto denso, visibile anche da Seregno, Giussano e Meda, ha attirato nel pomeriggio di sabato 11 marzo l’attenzione di molte persone. La sua causa è stata un incendio nel parco regionale delle Groane, in territorio di Cabiate, nella zona prossima alla scuderia Ipporonco, nelle immediate vicinanze del confine con Meda.

Parco della Groane: sul posto i vigili del fuoco di Cantù e Carate

Vigili del fuoco e protezione civile al lavoro

Sul posto sono stati inviati i vigili del fuoco da Cantù e da Carate Brianza, i primi con un’autopompa ed i secondi con un modulo antincendio ed un’autobotte, oltre che diverse squadre della protezione civile del parco delle Groane.

Parco della Groane: la problematica è sotto controllo

I volontari della protezione civile impegnati nel raggiungere l’area del rogo

Secondo quello che è stato possibile sapere, il fuoco sarebbe divampato in quattro diversi punti, circostanza che accrediterebbe l’ipotesi del dolo, in un’area peraltro già interessata da un incendio un paio di settimane fa. Il lavoro dei vigili del fuoco non è stato semplice, anche se alla fine la problematica è stata risolta, pur se ancora verso le 19.30 erano operanti formazioni della protezione civile, per la bonifica ed il monitoraggio della zona.