Un giorno di festa nell’Arcipelago Triante

Un pomeriggio di festa alla scoperta del quartiere Triante a Monza. Grazie a un patto di cittadinanza sottoscritto dalla consulta di Triante, in collaborazione con la cooperativa Meta, i cittadini del rione a ridosso di viale Lombardia e a due passi dal centro storico potranno scoprire meglio la storia e i segreti della zona, con una serie di proposte adatte a grandi e piccoli, che si svolgeranno domenica 9 ottobre.

Arcipelago Triante in festa: le iniziative

Si inizia con la caccia al tesoro in bici, proposta in collaborazione con Fiab Monza. Il ritrovo è alle 14.45 al centro civico di via Monte Amiata. Alla stessa ora in piazza Giovanni XXIII prenderanno il via due altri eventi: una sessione di plogging, in collaborazione con il circolo monzese di Legambiente e la partenza della camminata storica promossa dal Gruppo di cammino Triante e guidata da Daniele Cappelletti, triantino e profondo conoscitore della storia del quartiere.

La festa continua alle 16 nel cortile dell’oratorio di Triante con l’esibizione dell’associazione culturale Modoetia Musicalis e il piccolo coro MiMiSol.

Arcipelago Triante: il docufilm

Alle 17.30 si potrà assistere all’anteprima del docufilm “Arcipelago Triante”, realizzato dall’associazione Liberi Svincoli con la cooperativa Meta. Un video partecipativo che ha visto protagonisti gli stessi cittadini del quartiere, sotto la guida di Cristina Maurelli e Carlo Concina. Un viaggio per immagini e parole alla scoperta di Triante, dalle sue origini ai servizi attuali, evidenziando soprattutto i particolari sviluppi e i bisogni emersi in questo territorio.

L’associazione Cosmo Kor proporrà “Echoes city choir in concerto”.