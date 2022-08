Un altro incidente nell’Adda, ventenne grave a Cornate

Un ragazzo di 21 anni trasportato in gravi condizioni con l’elisoccorso all’ospedale di Bergamo dopo essere stato recuperato dalle acque dell’Adda. L’episodio è accaduto nel tardo pomeriggio di martedì 23 agosto a Cornate.

Un altro incidente nell’Adda: il ragazzo era sulla “spiaggetta” di Medolag

Dalle primi ricostruzioni sembrerebbe che il ragazzo, di origine peruviane, una volta entrato in acqua dalla “spiaggetta” di Medolago, sulla sponda bergamasca del fiume, sarebbe stato inghiottito dalle acque senza riemergere per diverso tempo.

Un altro incidente nell’Adda: soccorsi sull’alzaia a Cornate

I primi soccorsi sarebbero stati effettuati da alcuni presenti sul luogo che una volta individuato il suo corpo sono riusciti a raggiungerlo per trasportarlo sulla sponda cornatese del fiume. Qui sono poi giunti i Carabinieri della Compagnia di Monza e i Vigili del fuoco di Monza, gli agenti della polizia locale di Cornate e i soccorsi con un’ambulanza e l’elisoccorso.

Un altro incidente nell’Adda, a luglio la morte di un operaio di Brugherio

Dopo le prime operazioni di rianimazione effettuate direttamente sull’alzaia il giovane è stato trasportato in elicottero al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Nonostante sul fiume sia in vigore un assoluto divieto di balneazione non è purtroppo questo il primo dramma della stagione estiva. Solo lo scorso luglio un operaio 36enne di Brugherio aveva perso la vita proprio nello stesso tratto, lasciando moglie e due figli, uno di tre anni e uno di sette mesi.