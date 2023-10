Tv: l’arte alla scoperta dei Vangeli, su Rai 1 con monsignor Viganò

Un viaggio nell’arte sacra d’Italia per raccontare il Vangelo della Domenica. Si intitola “Custodi della bellezza” l’appuntamento in tv con monsignor Dario Edoardo Viganò: dal 21 ottobre, alle 16.30 su Rai 1. In ogni città un critico aiuterà a vedere il Vangelo nelle opere raccontate.

Tv: dal 21 ottobre, raccontare come gli artisti hanno rappresentato la fede

“Da sempre le immagini e in particolare l’Arte è stata al servizio della Parola. L’Arte è parola silenziosa e al tempo stesso eloquente per rendere visibile l’invisibile”, spiega una nota.

Monsignor Viganò Vangeli

Da sabato 21 ottobre il nuovo percorso racconterà come gli artisti nei secoli hanno rappresentato la fede, avendo come riferimento alcune importanti città italiane che custodiscono grandi tesori dell’arte. Masaccio, Perugino, Pinturicchio, Giotto, sono solo alcuni dei pittori che accompagneranno nel viaggio tra arte e spirituralità.

Tv: prima tappa a Città di Castello, conclusione nella Cappella degli Scrovegni

Prima tappa è Città di Castello per conoscere l’arte di riprodurre i dipinti dei più grandi maestri attraverso gli artisti della Bottega Tifernate. Seguiranno Perugia, Spello, Città del Vaticano, Parma per chiudere nella splendida Cappella degli Scrovegni a Padova.

Conduce monsignor Dario E. Viganò, vicecancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze e della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali.