Una struttura ricettiva negli spazi dell’antico convento del Carrobiolo, nel cuore del centro storico di Monza. Si chiama Il Carro rooms ed è il nuovo bed and breakfast inaugurato giovedì 11 luglio. Sei camere doppie con bagno interno, un nuovo spazio di ospitalità a breve termine che si inserisce in un ampio piano di rigenerazione iniziato nel 2017.

A gestire la struttura è la neonata impresa sociale Il Carro. Le stanze, già ultimate e realizzate grazie al sostegno di Fondazione Cariplo e a un prestito interno contratto con la congregazione dei barnabiti, saranno disponibili da fine agosto, prenotabili tramite i principali siti dedicati.

Monza presentazione Carro Rooms B&B Carrobiolo – foto Radaelli Monza presentazione Carro Rooms B&B Carrobiolo – foto Radaelli Monza presentazione Carro Rooms B&B Carrobiolo – foto Radaelli

Turismo: apre il b&b nel convento del Carrobiolo, «una foresteria lombarda»

Un lungo e meticoloso progetto di riqualificazione che ha riaperto al pubblico il primo piano della corte del Carrobiolo, restituendo spazi già destinati in un tempo antico all’ospitalità.

«Si tratta di quella che tecnicamente si chiama foresteria lombarda – spiega Simona Ravizza, direttrice de Il Carro – destinata ad accogliere turisti e viaggiatori che avranno voglia di scoprire Monza attraverso l’ingresso in uno dei luoghi storici della città».

Turismo: apre il b&b nel convento del Carrobiolo, i lavori e i progetti

A firmare i lavori di riqualificazione è stato l’architetto Giorgio Ripa, già autore della ristrutturazione delle facciate del palazzo comunale di Monza. Il progetto, per un valore complessivo di circa un milione di euro, comprende anche l’ampliamento degli uffici del teatro Carrobiolo, al piano terra, l’apertura di un nuovo accesso sulla corte e la realizzazione di un caffè letterario (idea del superiore della comunità, padre Davide Brasca) che dovrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi. Per questi ultimi interventi legati al teatro è stato importante ottenere fondi regionali destinati alla cultura, per un totale di 250.000 euro.

Monza presentazione Carro Rooms B&B Carrobiolo – foto Radaelli Monza presentazione Carro Rooms B&B Carrobiolo – foto Radaelli Monza presentazione Carro Rooms B&B Carrobiolo – foto Radaelli

Turismo: apre il b&b nel convento del Carrobiolo, contributo della comunità dei barnabiti

Fondamentale per la realizzazione dell’intero progetto è stato il contributo della comunità dei barnabiti, come ha spiegato padre Ivano Cazzaniga, economo della congregazione per la provincia lombarda: «Questo luogo è esempio anche per le altre comunità perché non si è mai fermato ad una sola attività. Qui negli anni si sono incontrate realtà differenti dall’accoglienza alla scuola, dalla cultura all’inclusione, creando una rete fruttuosa, un esempio per Monza».

Turismo: apre il b&b nel convento del Carrobiolo, la soddisfazione del Comune

Soddisfatto della nuova apertura anche Carlo Abbà, assessore al Commercio, invitato con il collega Marco Lamperti all’inaugurazione: «Accogliamo con grande favore questa apertura di una nuova struttura ricettiva dedicata ai turisti. A Monza infatti l’offerta turistica è ancora limitata. Eppure dai tempi di Expo i numeri del turismo in città sono costantemente aumentati. Questa nuova proposta si inserisce perfettamente nell’immagine di Monza città d’arte che l’amministrazione sta promuovendo».