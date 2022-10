Tu-night a Macherio, Avis e Aido giocano con l’inglese per la donazione

Tu-night, ovvero una serata con musica dal vivo, racconti e poesie promossa da Avis e Aido Macherio in occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue e della donazione di organi. In Curt del Cagnat, a Macherio, venerdì 30 settembre si è tenuta l’iniziativa (annullata prima delle vacanze estive per indisponibilità di due componenti della compagnia teatrale) di Aido e Avis Macherio. È stata un’occasione di divertimento, ma anche di riflessione con uno spettacolo particolare dedicato alla notte. Alla presenza di amministratori comunali ed esponenti di Avis provinciale.

Tu-night di Avis e Aido a Macherio con la performance “Stradestorie”

Giocando con l’inglese, Tu-Night ha consentito di far sentire ognuno di noi protagonista di una scelta responsabile e di profonda generosità: quella della donazione. In via Roma è arrivata per l’occasione “Stradestorie” i cui attori hanno portato in scena racconti, musica dal vivo, poesia per un’occasione di intrattenimento ad ingresso libero che, nella sala espositiva di via Roma, ha rappresentato un viaggio dedicato alla notte. E’ stata una vera performance teatrale capace di stupire e coinvolgere.