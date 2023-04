Trovata una donna morta in un bosco a Usmate-Velate, indagini in corso

Ritrovato il corpo esanime di un’80enne in un bosco di Usmate-Velate , i carabinieri indagano sulle cause del decesso. Mercoledì 12 aprile verso le 18 sono stati allertati i soccorsi, che si sono portati sul posto in via Perego con un’ambulanza e un’auto medica, ma per la donna non c’era più nulla da fare. Presenti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi.

Trovata una donna morta e la possibile dinamica

Secondo una primissima ipotesi sembrerebbe che la signora passeggiando in mezzo al verde avrebbe perso l’equilibrio e picchiando la testa sarebbe morta sul colpo.