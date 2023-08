Triuggio, successo per il pranzo di Ferragosto per gli Over 65 alla cooperativa Canonica

Un riscontro di partecipazione notevole ha caratterizzato martedì 15 agosto a Triuggio la sesta edizione del pranzo di Ferragosto, promossa dall’amministrazione comunale, con la collaborazione della cooperativa Canonica e dell’associazione Il Melograno ed il sostegno dei commercianti, per offrire la possibilità di trascorrere qualche ora in allegria e compagnia agli over 65 residenti sul territorio locale, rimasti in paese nel periodo tradizionalmente dedicato dai più alle ferie. Le persone che hanno usufruito dell’opportunità di partecipare gratuitamente all’appuntamento sono state centoquaranta.

Triuggio: la soddisfazione del vicesindaco Casiraghi

Cattaneo e Casiraghi portano il saluto dell’amministrazione

«Anche quest’anno c’è stata una grande partecipazione al tradizionale pranzo di Ferragosto organizzato dall’amministrazione comunale -ha commentato il vicesindaco Michele Casiraghi, intervenuto con la collega di giunta Claudia Cattaneo-. Per noi di Progetto Triuggio favorire momenti di comunità e condivisione è da sempre uno degli obiettivi più importanti. Oggi molti si sono divertiti ed altrettanti hanno potuto passare un Ferragosto in compagnia, anziché da soli. Sono momenti significativi, che continueremo a promuovere per tanti nostri concittadini triuggesi».