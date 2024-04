Triuggio inaugura largo Monsignor Riboldi, dedicato al don anticlan

25 aprile: in occasione del 79esimo anniversario della Liberazione viene inaugurato a Tregasio in via Sant’Ambrogio alle 9.50 il largo Monsignor Riboldi. A pochi passi dalla casa natale del religioso, morto nel 2017 a 94 anni, che per tutti era don Antonio, il prete dei terremotati del Belice prima e anticamorra poi.

Al taglio del nastro interverranno don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele e presidente dell’associazione Libera, Pietro Perone, autore del libro “Don Riboldi. Il coraggio tradito”, don Vito Nardin, preposto generale dei Rosminiani, e il parroco di Triuggio don Damiano Selle.

Triuggio inaugura largo Monsignor Riboldi, il programma del 25 aprile

Alle 11.15 parte poi dalla Rotonda la biciclettata della Resistenza che farà tappa in via Jacini, presso il nuovo tratto della ciclopedonale, dove sarà allestita la mostra coi lavori degli alunni dell’istituto comprensivo e presso la chiesetta di San Biagio per la chiusura della rassegna “Percorsi di pace tra Memoria e Liberazione”, apertasi lo scorso gennaio. Alle 11.50 i partecipanti si ritroveranno nell’aia di Cascina Jacini per i discorsi delle autorità e la condivisione della pasta tricolore. La manifestazione, organizzata con la collaborazione di Icat, Combattenti e Reduci, Alpini Tregasio, Corpo musicale Santa Cecilia, Anpi Alta Brianza, GruppoKoiné, Cooperativa Canonica e comunità pastorale Sacro Cuore, si concluderà nel pomeriggio, alle 17.30, con la performance musicale “Evoluzioni immanenti” presso Villa Jacini.