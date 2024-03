Trenta nuovi treni in Lombardia, anche i Caravaggio e i Donizetti tra Monza e Carnate

Trenord ha annunciato l’inserimento su alcune linee lombarde di trenta nuovi treni fra i Caravaggio e i Donizetti: succede da sabato 30 marzo, incrementando, scrive la società, anche il numero di alcune corse. Oltre a quelli che percorreranno la linea Milano-Mortara-Alessandria e quelli sulla Milano-Lodci-Cremona-Bozzolo, in servizio convoglio sulla Milano-Ponte San Pietro via Carnate e sulla Milano-Tirano, quindi in transito in Brianza anche a Monza e Arcore.

“Con le immissioni previste, salirà a 154 il numero dei treni nuovi in servizio in Lombardia, nell’ambito del piano di rinnovo della flotta avviato da Regione Lombardia a fronte di un investimento complessivo di 1,7 miliardi di euro – scrive Trenord – Entro il 2025, saranno 214 i nuovi convogli in servizio“.

Nuovi treni in Lombardia: Milano-Ponte San Pietro via Carnate

Trenord annuncia che dal 30 marzo due nuovi treni Caravaggio inizieranno a circolare sulla linea che percorre il ponte San Michele, infrastruttura storica, dopo la concessione alla circolabilità concessa da Rfi (Rete ferroviaria italiana). Nei giorni feriali, i nuovi convogli effettueranno 18 corse sulla linea Milano Porta Garibaldi-Ponte San Pietro via Carnate, pari al 42% dell’offerta complessiva.

Nuovi treni in Lombardia: la Milano-Lecco-Sondrio-Tirano

Trenord aggiunge che fino a oggi i convogli monopiano Donizetti circolano sulle linee locali della Valtellina, effettuando quattro corse. Dal 30 marzo sulla direttrice quattro nuovi convogli, che viaggiano anche sull’intero collegamento Milano-Monza-Lecco-Sondrio-Tirano e aumenteranno a sei le corse locali effettuate in Valtellina.

Fra Milano e Tirano, nei giorni feriali i Donizetti circoleranno in doppia composizione ed effettueranno 10 corse giornaliere, il 28% dell’offerta.