Treni, guasto allo scambio a Desio: ritardi anche di 70 minuti

È iniziata tutta in salita un’altra settimana dei pendolari di Trenord, vittime tra lunedì 25 e martedì 26 settembre di guasti e interruzioni che hanno provocato ritardi sulla linea tra la Brianza e Milano, Chiasso e Saronno di oltre sessanta minuti.

Treni, guasto allo scambio a Desio: i disagi di martedì 26 settembre

Martedì 26 settembre l’allarme era già stato evidenziato dalla app di Trenord fin dalle 6.40, per segnalare un guasto allo scambio a Desio. Un imprevisto che ha immediatamente rallentato il passaggio dei treni, causando in meno di un’ora accumuli di ritardi anche di 70 minuti, come indicato dai tabelloni orari.

Treni, guasto allo scambio a Desio: la denuncia di un pendolare

«Una situazione a cui ormai siamo preparati purtroppo, ma che ogni volta provoca problemi a noi pendolari costretti ad arrivare in ritardo al lavoro quasi ogni giorno – racconta chi oggi era bloccato sul treno che da Desio sarebbe dovuto arrivare a Milano per le 8.30 – Sfruttando il ritardo di quaranta minuti del treno precedente sono riuscito ad arrivare a Milano con solo un quarto d’ora di ritardo. Quando posso evito di prendere il treno e lavoro da casa, ma non sempre è possibile, ed è assurdo che problemi di questo tipo capitino almeno due o tre volte a settimana».

Treni, disagi anche lunedì per un guasto tra Garibaldi e Greco Pirelli

Anche lunedì i pendolari hanno dovuto destreggiarsi tra corse e cambi di mezzi a causa del guasto di un treno fermo tra le stazioni di Garibaldi e Greco Pirelli. «Non c’è assistenza, non ci vengono offerte alternative per evitare questi ritardi mostruosi. Quando capita ci dobbiamo arrangiare, chi può scende a Monza o cambia per Centrale, oppure si prende direttamente la macchina e ci si getta nel traffico, sapendo comunque che si arriverà tardi al lavoro».

Per la tratta Desio-Milano l’abbonamento annuale è di 650 euro, 70 euro quello mensile. «E per questa settimana sappiamo già che ATM sciopererà il prossimo venerdì 29 settembre. Quindi se tutto va bene – concludono i pendolari – questa settimana il servizio sarà regolare solo due giorni su cinque. È davvero desolante».