Travolto da un monzese ottantenne in auto, morto alpino di 87 anni a Merate

È un automobilista ottantenne monzese il responsabile dell’investimento mortale avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica 8 gennaio a Merate, nel lecchese, nel quale ha perso la vita C.F. di 87 anni, di Cernusco Lombardone, conosciutissimo in paese per il suo impegno negli alpini. La vittima, secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Merate, dopo aver posteggiato l’auto stava attraversando via Como per raggiungere il lato opposto quando è stato travolto dalla vettura condotta dal monzese diretto verso Cernusco. In quel momento stava piovendo copiosamente e la visibilità era pessima.

Per il pedone non c’è stato nulla da fare: a causa del violento colpo è caduto rovinosamente sull’asfalto. Le indagini dei carabinieri dovranno accertare se abbia attraversato sulle strisce pedonali. Sul posto si sono portati, inviati dal 118, volontari della Croce Bianca di Merate e un’automedica. I sanitari hanno potuto solo constatare il decesso della vittima, a nulla sono serviti i tentativi di rianimarla.