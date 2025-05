Una nuova tragedia scuote Cesano Maderno. Era cresciuta in città Giorgia Rota, la giovane alpinista morta con l’amico Alessandro Aresi di Lacchiarella in un incidente in montagna. Sono loro le due vittime italiane di una valanga che il 17 maggio si è staccata dal massiccio dell’Alphubel, nella regione di Täsch, nel Cantone Vallese in Svizzera.

Travolta da una valanga in Svizzera: chi era Giorgia Rota del Villaggio Snia

Ventinove anni, cresciuta al Villaggio Snia, era una ragazza sportiva e appassionata di viaggi e avventure. Così appare dalle fotografie pubblicate sui suoi profili social (Giorgiafacose, a testimoniare la voglia di muoversi) così la descrivono anche le persone che la conoscevano e che l’hanno ricordata: “Il suo sorriso e la sua voglia di vivere hanno lasciato un segno indelebile in tutti coloro che l’hanno conosciuta. Buon viaggio!“, ha scritto Matteo Gavioli, giornalista cesanese sul gruppo Quelli della Snia.

Travolta da una valanga in Svizzera: la raccolta fondi degli amici del Crossfit

Ha superato i 15mila euro in una giornata, invece, la raccolta fondi avviata dalla community di crossfit «dove Giorgia ha trascorso gran parte delle sue giornate da più di 10 anni a questa parte – hanno scritto gli amici del CrossFit Valax di Seregno per la campagna di fundraising sulla piattaforma Gofundme.com – È stata un pilastro portante e un membro fondamentale della nostra famiglia. L’abbiamo vista crescere e diventare la persona meravigliosa che tutti portiamo nel cuore. La sua dirompente voglia di vivere, il suo sorriso contagioso e la usa anima speciale rimarranno per sempre parte di noi. Con questa raccolta vogliamo essere vicini alla famiglia di Giorgia con un sostegno concreto nell’affrontare questo momento particolarmente difficile sotto tutti i punti di vista e continuare ad essere per lei una grande famiglia».