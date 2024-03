Trasporti, sciopero venerdì 22 marzo: possibili disagi per Net e Atm

Possibili disagi per i cittadini nella giornata di venerdì 22 marzo per uno sciopero aziendale di Net e Atm proclamato dal sindacato Al Cobas.

A Monza l’agitazione del “personale viaggiante e di esercizio sarà possibile dalle 9 alle 11.50 e dalle 14.50 al termine del servizio”. Nel servizio extraurbano gli orari di possibile astensione dal lavoro sono dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio.

Atm annuncia possibili conseguenze dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio.

Trasporti, sciopero venerdì 22 marzo: perché la protesta

La protesta è contro, tra l’altro, le privatizzazioni ed esternalizzazioni di servizi oggi gestiti dal personale Atm, ma anche per “la riattivazione del distanziamento tra conducenti e utenti con inibizione della porta anteriore per la salita e la discesa dei passeggeri” come conseguenza dell’impennata di aggressioni registrata negli ultimi tempi.