Tigotà cerca dieci persone da assumere per il nuovo store di Carnate che aprirà ad ottobre

Nuova apertura in vista, la sedicesima in provincia di Monza e Brianza, e Tigotà, il noto brand che commercializza prodotti di cosmesi, cura della persona e della casa, è alla ricerca di personale da assumere. I questo caso si tratta dello store di Carnate. L’apertura è prevista per fine ottobre e l’azienda cerca dieci persone tra consulenti di bellezza “che possano guidare il cliente nelle scelte“, addetti alle vendite e al rifornimento degli scaffali. Sul sito dell’azienda, alla sezione “Lavora con Noi”, si trovano tutte le informazioni per poter presentare la propria candidatura.

Tigotà: nel 2022 assunte 300 persone in Italia, il gruppo conta coltre 5mila collaborartori

La catena negli ultimi tre anni sono stati 30 i nuovi store aperti in Lombardia da parte di Tigotà, che nel 2022 ha assunto oltre 300 persone a livello nazionale: “numeri che il brand sta confermando nel 2023, offrendo nuove opportunità occupazionali anche sul territorio della provincia di Monza-Brianza dove recentemente ha aperto i battenti il punto vendita di Bovisio Masciago“.

Il gruppo conta in totale più di 5mila collaboratori, di 57 diverse nazionalità e con un’età media di 35 anni. Forte la presenza di donne che sono l’85% dell’intera forza lavoro.

“Il nostro piano di sviluppo a livello nazionale – commenta Tiziano Gottardo, Presidente di Tigotà – va di pari passo con la nostra crescita su questo territorio, dove abbiamo una presenza importante. Il prezioso lavoro dei ragazzi e delle ragazze di tutti i Tigotà d’Italia è fondamentale perché ci permette di rappresentare un punto di riferimento per le persone. Aprire una nuova filiale è sempre un momento di particolare gioia, un segnale che trasmette positività dal punto di vista occupazionale ed economico”.