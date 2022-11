Tentò di impadronirsi delle armi dei poliziotti: uscito dal carcere di Monza, sarà espulso

E’ ancora in fase di accertamento la nazionalità di un 27enne per il quale il questore della Provincia di Monza e della Brianza, Marco Odorisio, ha disposto il collocamento al CPR (Centro permanenza rimpatri) di Milano, “condannato per molteplici reati” dice la Questura. Lo straniero, irregolare e privo di fissa dimora, da diversi anni presente sul territorio nazionale e destinatario di provvedimenti di espulsione, era stato tratto in arresto a marzo, colto in flagranza per tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale, in concorso con altri due cittadini stranieri. I tre soggetti, dopo aver danneggiato motoveicoli parcheggiati per strada, a Milano, avrebbero tentato di impossessarsi delle armi dei poliziotti della volante intervenuti sul posto.

Uscito dal carcere di Monza sarà espulso: le precedenti condanne nel 2018, 2020 e 2022

Inoltre, il 27enne era già stato condannato a gennaio e ottobre 2018 per cessione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, minaccia a pubblico ufficiale e porto di armi, con una pena complessiva di 1 anno e mesi 7 di reclusione e 800 euro di multa. Nel 2020, ancora. era stato condannato per violazione dell’ordine di allontanamento dal territorio nazionale emesso dal Questore nonché, nel 2022, di nuovo per cessione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Uscito dal carcere di Monza sarà espulso, stessa sorte anche per un 24enne marocchino

Scarcerato dalla Casa Circondariale di Monza sabato 12 novembre, dopo aver espiato la pena, il 27enne è stato accompagnato presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Monza e della Brianza per “l’adozione del provvedimento amministrativo con il quale il Questore, Marco Odorisio, ne ha disposto il trattenimento presso il CPR di Milano“, dove è stato accompagnato da personale della Questura e sarà trattenuto fino al definitivo allontanamento dal territorio nazionale. Nella stessa giornata è stato espulso dal territorio nazionale un altro cittadino straniero, ventiquattrenne, di nazionalità marocchina, scarcerato dalla Casa Circondariale di Monza, in precedenza condannato per tentata estorsione, resistenza a pubblico ufficiale, furto e falsa attestazione sulla identità.