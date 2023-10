Tentata truffa a un’anziana a Brugherio, denunciato finto postino: è un minorenne

Si è presentato alla porta di una novantenne a Brugherio spacciandosi per un postino che avrebbe dovuto ritirare 1.800 euro. Una tentata truffa evidentemente. A finire nei guai, denunciato in stato di libertà dai Carabinieri della Compagnia di Monza alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Milano un giovanissimo originario della Campania.

Brugherio: la vittima, una novantenne, non è caduta nell’inganno

Dopo una prima telefonata di uno sconosciuto che si è spacciato per il figlio e che le ha chiesto di raccogliere 1.800 euro per pagare un pacco, l’anziana ne aveva ricevuta una seconda, questa volta dal finto postino che avrebbe minacciato di chiamare i carabinieri e far arrestare il figlio se non avesse pagato la somma richiesta. La donna non si ci è cascata, insospettita, prima ha accertato che il figlio non aspettava alcun pacco quindi ha chiamato i carabinieri. Quanto il finto postino si è presentato all’abitazione ha trovato i militari che l’hanno bloccato e identificato Non ha opposto resistenza.