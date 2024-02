Tentata rapina con calci e pugni sul treno: arrestato a Villasanta un 18enne di Monza

Un 18enne di Monza e un 29enne della provincia di Pavia sono stati arrestati dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Monza per tentata rapina nei confronti di un 27enne dell’alta Brianza, finito al pronto soccorso per i calci e i pugni ricevuti per essersi ribellato ai due aguzzini.

La vittima, che ha rimediato una prognosi di 15 giorni, è stata affrontata mentre stava viaggiando a bordo di un treno regionale proveniente da Bergamo e diretto a Milano: i due le avrebbero intimato di consegnare soldi e portafoglio. Al rifiuto, avrebbero iniziato a percuoterla con calci e pugni, tentando al contempo di sottrarle lo smartphone, forse temendo che potesse usarlo per chiamare le forze dell’ordine.

Arrestato un 18enne di Monza, fermato con il complice su un autobus

A questo punto il 27enne ha urlato, chiedendo aiuto e attirando un altro passeggero che si è precipitato in suo soccorso. I due presunti malviventi, nel frattempo, sono scesi dal convoglio appena giunto alla stazione ferroviaria di Arcore. Così ha fatto anche la vittima che ha chiamato la Centrale Operativa del

Comando Provinciale Carabinieri di Monza. Sul posto è stata inviata una gazzella della Sezione Radiomobile in servizio di pronto intervento.

Arrestato un 18enne di Monza per tentata rapina a un 27enne

Grazie alla dettagliata descrizione dei presunti autori della tentata rapina, fuggiti nel frattempo a bordo di un mezzo pubblico della linea Z208 i militari si sono messi all’inseguimento e hanno intercettato il bus nei pressi di Villasanta.

Saliti a bordo hanno quindi fermato i due sospettati, dichiarati in stato di arresto per tentata rapina e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, associati presso la Casa Circondariale di Monza in attesa del giudizio di convalida da parte del Giudice per le Indagini Preliminari.