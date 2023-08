Tenta il furto in condominio ma fa rumore, denunciato un impiegato

Nel tentativo di forzare alcune porte ha attirato l’attenzione dei condomini che, seguendo il senso civico e uno dei consigli dell’Arma per aumentare la sicurezza nel periodo delle ferie, hanno chiamato i carabinieri.

Tenta il furto in condominio ma fa rumore: alla vigilia di Ferragosto a Seregno

All’alba della vigilia di Ferragosto gli uomini della Compagnia di Seregno hanno denunciato in stato di libertà un brianzolo di 62 anni, impiegato, sposato, apparentemente un profilo insospettabile che però ha tentato di compiere un furto in un condominio. I militari l’hanno perquisito trovandolo in possesso di numerosi arnesi da scasso tra cui tronchesi, chiavistelli e un piede di porco.

Tenta il furto in condominio ma fa rumore: i vicini hanno chiamato i carabinieri

Ad attirare l’attenzione dei condomini i rumori anomali che quella mattina aveva provocato nel tentativo di forzare alcune porte.