Tempi di attesa negli ospedali di Monza e Brianza: la lunga, eterna attesa (salvo pagare)

Esofagogastroduodenoscopia. L’esame ha una parola lunghissima e lunghissimo è il tempo d’attesa per effettuarlo. All’Irccs Fondazione San Gerardo in libera professione bastano 19 giorni, ma con il sistema sanitario nazionale l’attesa è di quasi 6 mesi: 172 giorni.

Stessa cosa per una colonscopia per la quale bisogna aspettare 25 giorni in libera professione e 236 con il sistema sanitario nazionale. Se la maggior parte delle prestazioni in libera professioni hanno tempi ridottissimi le attese per gli esami con il sistema pubblico richiedono tanta pazienza. Tutto messo nero su bianco sul sito dell’Irccs dove il primato dell’attesa più lunga va alla radiografia al torace di routine che richiede 610 giorni di attesa oltre 20 mesi. E poi: 56 giorni per una tomografia computerizzata, 280 per una mammografia bilaterale, 325 per una tomografia computerizzata del capo, 234 per la rimozione di una lesione della cute, 480 giorni, ovvero 16 mesi per un’iniezione intravitreale di sostanze terapeutiche.

Tempi di attesa negli ospedali di Monza e Brianza: i privati accreditati

Anche gli Istituti Clinici Zucchi, Gruppo San Donato mostrano i tempi medi di attesa sul loro sito, aggiornati al 23 agosto scorso.

Per ricette con priorità D ci vogliono 14 giorni per una colonscopia a Monza, nessuna possibilità a Carate e Brugherio. Per l’ecocolordoppler servono 11 giorni a Monza, 25 a Carate e 13 a Brugherio. L’ecografia dell’addome richiede un’attesa di 13 giorni a Monza, 20 a Carate, 36 a Brugherio, l’eco bilaterale 18 a Monza e 14 a Carate. Per una visita ginecologica bisogna mettere in conto 13 giorni di attesa a Monza e il doppio a Carate, la prima visita cardiologica si ottiene in 5 giorni a Monza, 26 a Carate e 27 a Brugherio, mentre l’oculistica in 10, 20 e 28 giorni.

Sempre nel privato accreditato in Brianza il poliambulatorio del Policlinico pubblica i tempi medi di attesa con alcuni numeri “monstre”.

Ci vogliono 236 giorni per una visita di chirurgia plastica, 470 per una prima visita di dermatologia, quasi 16 mesi, 40 giorni per un elettroencefalogramma, 93 per una Rmn al torace addome e collo, 321 per una visita oculistica, 221 per vedere un cardiologo, 245 per una visita gastroenterologica. A onor di cronaca ci sono anche prestazioni molto veloci: basta un giorno per una tac e 7 per una Moc.

Nessun dato pubblicato invece sul sito della Asst Brianza che riunisce gli ospedali di Desio, Vimercate e Carate. In internet si trovano solo vecchie pagine con i dati fermi al 2014.

Tempi di attesa negli ospedali di Monza e Brianza: le regole di prenotazione

Rispetto allo scorso anno è cambiata anche la procedura di prenotazione. Una volta collegandosi al sito prenotasalute di Regione Lombardia era possibile verificare i tempi di attesa di tutte le strutture della propria Ats di appartenenza, comparare i tempi di attesa e scegliere la data più conveniente, anche accettando di spostarsi di provincia e di Ats.

Ora al sito prenota salute si accede solo se in possesso di una ricetta, altrimenti si possono vedere i tempi d’attesa solo delle (poche) prestazioni senza ricetta come la scelta e revoca del proprio medico di base.

I tempi di attesa possono ridursi se la ricetta indica una classe di priorità : una ricetta che riporta la U di urgente deve trovare risposta entro 72 ore dalla prenotazione, la B entro 10 giorni, la D per prestazioni di primo accesso da eseguirsi entro 30 giorni per le prime visite specialistiche ed entro 60 per le altre prestazioni di specialistica ambulatoriale . P indica invece le prestazioni programmate, da erogarsi in un arco di tempo maggiore e comunque non oltre 120 giorni.