Tangenziali Est e Nord, da lunedì 11 settembre chiusure temporanee per rifare la segnaletica

Lavori di manutenzione alla segnaletica orizzontale imporranno alcune chiusure temporanee da lunedì 11 settembre lungo le Tangenziali milanesi Est e Ovest. Lo comunica la società Milano Serravalle – Milano Tangenziali Spa. Ecco nel dettaglio i giorni, gli orari e le tratte interessate.

Tangenziale Nord, chiusure da lunedì 11 in orario serale e notturno: ripercussioni anche sulla Statale 36

Per quanto riguarda la tangenziale Nord:

– Dalle ore 22:00 di lunedì 11 settembre alle ore 2:00 di martedì 12 settembre verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Monza Sant’Alessandro (km 4+500) per carreggiata nord (direzione A50-A8-Rho). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in A4 direzione Torino per il successivo ingresso in Tangenziale allo svincolo S.S.36 V.le Zara (Km 6+374).

– Dalle ore 00:00 alle ore 06:00 di martedì 12 settembre, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Monza Sant’Alessandro (km 4+500) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo precedente Monza Centro (km 5+281).

– Dalle ore 22:00 di Martedì 12 Settembre alle ore 02:00 di Mercoledì 13 Settembre 2023, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Monza Centro (km 5+281) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico sul medesimo complesso di svincolo (uscita Sesto 1° Maggio).

– Dalle ore 00:00 ore 06:00 di Mercoledì 13 Settembre 2023, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Monza Centro (Km 5+281) da carreggiata nord (direzione A50-A8-Rho). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo S.S.36 Monza-Lecco ( Km 6+374) per la successiva uscita da carreggiata sud.

– Dalle ore 22:00 di Mercoledì 13 Settembre alle ore 02:00 di Giovedì 14 Settembre 2023, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.S.36 Monza Villa Reale (Km 6+374) da carreggiata nord (direzione A50-A8-Rho). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo successivo S.P.151 Cinisello Balsamo Nord (km 7+922) per la successiva uscita da carreggiata sud.

– Dalle ore 00:00 alle ore 06:00 di Giovedì 14 Settembre 2023, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.S.36 Monza Villa Reale (km 6+374) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo successivo Cinisello Balsamo Robecco (km 5+826).

– Dalle ore 22:00 di Giovedì 14 Settembre alle ore 01:00 di Venerdì 15 Settembre 2023, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.P.151 Cinisello Balsamo Nord (Km 7+922) da carreggiata nord (direzione A50-A8-Rho). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo S.P.131 Nova Milanese (Km 9+815) per la successiva uscita da carreggiata sud.

– Dalle ore 00:00 alle ore 02:00 di Venerdì 15 Settembre 2023, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.P.131 Nova Milanese (km 9+815) da carreggiata nord (direzione A50-A8-Rho). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo S.P.9 Vecchia Valassina (km 11+531) per la successiva uscita da carreggiata sud.

– Dalle ore 01:00 alle ore 04:00 di Venerdì 15 Settembre 2023, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.P.131 Nova Milanese (km 9+815) da carreggiata sud (direzione A1 Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo S.P.151 Cinisello Balsamo Nord (km 7+922) per la successiva uscita da carreggiata nord.

– Dalle ore 03:00 alle ore 06:00 di Venerdì 15 Settembre 2023, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.P.151 Cinisello Balsamo Nord (km 7+922) da carreggiata sud (direzione A1- Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo S.S.36 Monza Villa Reale (km 6+374) per la successiva uscita da carreggiata nord.

– Dalle ore 00:00 alle ore 03:00 di Sabato 16 Settembre 2023, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.P.9 Vecchia Valassina (km 11+531) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo S.P.131 Nova Milanese (km 9+815) per la successiva uscita da carreggiata nord.

– Dalle ore 02:00 alle ore 06:00 di Sabato 16 Settembre 2023, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.P.9 Vecchia Valassina (km 11+531) da carreggiata nord (direzione A50-A8-Rho). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo SS.P. ex S.S.35 dei Giovi (km 13+500) per la successiva uscita da carreggiata nord.

Tangenziale Est, si parte dalla serata di lunedì 11 settembre

Passando alla Est:

– Dalle ore 22:00 alle ore 24:00 di Lunedì 11 Settembre 2023, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.P.208 Carugate (Km 17+808) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.P.208 Carugate (Km 17+808) per la medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo S.P.113 Cernusco Sul Naviglio (Km 15+760).

– Dalle ore 22:00 di Lunedì 11 Settembre alle ore 02:00 di Martedì 12 Settembre 2023, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per MI-Rubattino (Km 5+927) da carreggiata nord (direzione A4-Usmate). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo successivo S.P.103 Segrate (km 7+313). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da MI-Rubattino (Km 5+927) per la medesima carreggiata nord. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale allo svincolo S.P.103 Segrate (km 7+313).

– Dalle ore 00:00 alle ore 03:00 di Martedì 12 Settembre 2023, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per MI-Rubattino (Km 5+927) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico al successivo svincolo di Linate / Mi-Forlanini (km 4+473). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da MI-Rubattino (Km 5+927) per la medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale allo svincolo S.P.103 Segrate (km 7+313).

– Dalle ore 01:00 alle ore 04:00 di Martedì 12 Settembre 2023, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da MI-Viale Forlanini per entrambe le carreggiate sud (direzione A1-Bologna) e nord (direzione A4-Usmate). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico sul medesimo complesso di svincolo (entrata da Aeroporto Linate).

– Dalle ore 22:00 di Martedì 12 Settembre alle ore 02:00 di Giovedì 14 Settembre 2023, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per MI- Via Palmanova (km 10+650) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico alla rotatoria del Parcheggio MM2 (Km 9+720) per la successiva uscita da carreggiata nord. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da MI – Via Palmanova (km 10+650) per la medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico sul medesimo complesso di svincolo (entrata da Via Padova).

– Dalle ore 01:00 alle ore 03:00 di Mercoledì 13 Settembre 2023, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Cologno Monzese Est (km 14+525) da carreggiata nord (direzione A4-Usmate). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo S.P.113 Cernusco Sul Naviglio (km 15+760) per la successiva uscita da carreggiata sud. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Cologno Monzese Est (km 15+525) per la medesima carreggiata nord. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in direzione sud allo svincolo Cologno Monzese Ovest (km 12+298) per il successivo ingresso in carreggiata nord.

– Dalle ore 02:00 alle ore 04:00 di Mercoledì 13 Settembre 2023, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Cologno Monzese Ovest (km 12+298) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo successivo MI-Via Palmanova (km 10+650). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Sesto San Giovanni Sud – Via di Vittorio (Km 11+550) per la medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale allo svincolo di Via Padova (km 10+300).

– Dalle ore 00:00 alle ore 02:00 di Giovedì 14 Settembre 2023, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per C.na Gobba – Treviglio (km 10+300) da carreggiata nord (direzione A4-Usmate). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo successivo MI – Via Palmanova (Km 10+650).

– Dalle ore 02:00 alle ore 06:00 di Giovedì 14 Settembre 2023, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per MI – Via Palmanova (km 10+650) da carreggiata nord (direzione A4-Usmate). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Mi – Via Palmanova (km 10+650) per la medesima carreggiata nord. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria allo svincolo di C.na Gobba-Treviglio (km 10+300).

– Dalle ore 22:00 di Giovedì 14 Settembre alle ore 02:00 di Venerdì 15 Settembre 2023, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per MI – Viale Mecenate (km 2+594) da carreggiata nord (direzione A4-Usmate). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico al successivo svincolo C.A.M.M. (km 3+080). Contestualmente verranno chiusi alternativamente al traffico i rami di svincolo in entrata da MI – Via Mecenate e Ponte Lambro (km 2+594) per la medesima carreggiata nord. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico sul medesimo complesso di svincolo.

– Dalle ore 00:00 alle ore 05:00 di Venerdì 15 Settembre 2023, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per MI – Viale Mecenate (km 2+594) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo S.S.415 Paullese (km 1+367) per la successiva uscita da carreggiata nord. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da MI – Via Mecenate (km 2+594) per la medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in direzione nord allo svincolo C.A.M.M. (km 3+080) per il successivo ingresso in carreggiata sud.