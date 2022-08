Tangenziale Est: due giorni di lavori in notturna tra Vimercate e Usmate

Lavori in arrivo sulla tangenziale Est e qualche disagio previsto per gli automobilisti che percorreranno la strada nelle ore serali e notturne nei primi giorni della prossima settimana. La società Milano Serravalle ha annunciato interventi di sistemazione tra lunedì e martedì e poi tra martedì e mercoledì.

Tangenziale Est: il programma dei lavori

In particolare, dalle 22 di lunedì 29 agosto e fino alle 5 del mattino successivo per lo svolgimento del cantiere sarà chiusa al traffico la carreggiata nord in direzione Usmate con obbligo di uscita allo svincolo di Vimercate centro; allo stesso tempo sarà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata dalla Sp2 Vimercate sud verso la carreggiata nord. Le strade alternative saranno indicate sul posto.

Il giorno dopo, martedì 30 agosto e sempre dalle 22 e fino alle 5 di mattina di mercoledì, chiusura al traffico della carreggiata sud della tangenziale, in direzione A1-Bologna, con obbligo di uscita ancora allo svincolo di Vimercate centro. Indicazioni alternative sul posto.