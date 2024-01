Sulla slitta o su un camion in sirena: la befana aspetta i bambini dai vigili del fuoco della Brianza

Tante befane dei vigili del fuoco in Brianza per la gioia dei più piccoli. Il 6 gennaio le caserme del territorio saranno aperte per la festa. Alle 10, presso il distaccamento volontario di Carate Brianza, la vecchina arriverà sulla slitta insieme a Babbo Natale.

Al distaccamento volontario di Lazzate, dalle 15 (fino alle 18) si presenterà su un camion in sirena. Alle 17.30 distribuirà caramelle presso il distaccamento volontario di Lissone dove sarà possibile sostenere il distaccamento tramite il calendario 2024.

La befana dai vigili del fuoco, a Monza allestita anche una “pompieropoli”

Al Comando dei Vigili Del Fuoco di Monza, in via Cavallotti, la festa è prevista dalle 15 alle 17 con il momento clou alle 16 quando i vigili si cimenteranno nel salvataggio della Befana. Sarà inoltre allestita una piccola “pompieropoli” per incantare grandi e bambini. In tutte le sedi brianzole sarà possibile visionare i mezzi ed attrezzature in dotazione.