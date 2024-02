Sulbiate: cade in montagna e muore un 76enne

Scivola in montagna e purtroppo perde la vita. Protagonista di questo sfortunato incidente ad alta quota è un 76enne di Sulbiate che mercoledì pomeriggio 14 febbraio verso le 15 insieme a un altro escursionista scendeva dalla Grignetta nel Comune di Mandello sul sentiero Cermenati, che partendo dai Piani dei Resinelli, a breve distanza dal rifugio Porta, sale verso la vetta, quando probabilmente a causa del ghiaccio ha perso l’equilibrio e ha fatto un volo di qualche metro.

Sulbiate: cade in montagna e i soccorsi sul posto

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi che si sono precipitati sul posto, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare se non costatare il decesso dell’escursionista.