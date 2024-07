Suicidio in carcere a Monza, in Italia già 56 casi dall’inizio dell’anno

Sono già saliti purtroppo a 56, un altro detenuto si è tolto la vita lunedì 15 luglio nel carcere di Venezia, i suicidi avvenuti nel 2024 nelle strutture carcerarie italiane, dopo il caso del 45enne, sabato 13 luglio, nella casa circondariale di Monza.

Suicidio in carcere a Monza, la vittima aveva 45 anni

Secondo quanto riferito dal sindacato Uil pubblica amministrazione si tratta di un detenuto straniero che sarebbe morto soffocato “utilizzando un sacchetto di plastica, nella sua cella, che occupava da solo”. Il sindacato da tempo denuncia la grave situazione degli istituti penitenziari italiani.

Di recente la Camera penale di Monza ha organizzato una “maratona oratoria” in piazza Arengario, a Monza, anche per sensibilizzare sulla situazione carceraria italiana tra strutture sovraffollate e fatiscenti dove non viene applicato il principio della riabilitazione sociale.