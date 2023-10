Strisce stradali “ondeggianti” a Briosco: il sindaco Verbicaro si arrabbia e le fa rifare

Segnaletica “ballerina”. Il sindaco è pronto a chiedere i danni. Nei giorni scorsi sono rimbalzate sui gruppi social diventando virali le fotografie scattate in via Donizetti a Briosco, dove la striscia di margine che dovrebbe essere ben rettilinea era stata rifatta dalla ditta incaricata dal Comune in maniera visibilmente sghemba suscitando l’ilarità degli internauti. Una leggerezza per nulla gradita al primo cittadino del piccolo Comune brianzolo.

Strisce stradali di Briosco, il sindaco: “Lavori bloccati e contestati, valutiamo se affidarci a un legale”

“Ringrazio i cittadini per le segnalazioni –ha sottolineato il sindaco Antonio Verbicaro–. I lavori sono stati immediatamente bloccati e contestati alla ditta incaricata che ha provveduto a sistemare la situazione. Stiamo valutando se affidarci a un legale per contestare un danno di immagine perché abbiamo fatto una brutta figura come amministrazione”.

L’appalto per il rifacimento della segnaletica orizzontale da 14mila euro comprendeva gli interventi più urgenti secondo le valutazioni della polizia locale. Contemporaneamente alle nuove strisce questa settimana in via Marco Polo in prossimità della scuola è stato anche montato un percorso protetto delimitato da paletti di colore giallo dedicato ai bambini che si recano a lezione. “In via Polo abbiamo risposto a una richiesta che ci è arrivata dai genitori” ha concluso Verbicaro