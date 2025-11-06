Strage di Paderno Dugnano: uccise la famiglia, rinuncia al ricorso in appello

Non farà ricorso in appello il ragazzo che a Paderno Dugnano aveva ucciso mamma, papà e fratellino ed è stato condannato in primo grado a 20 anni di reclusione con rito abbreviato. Riccardo Chiarioni oggi ha 19 anni: il Tribunale per i minorenni aveva previsto il massimo della pena per il triplice omicidio con rito abbreviato e il giudice non aveva tenuto in considerazione il “parziale vizio di mente” evidenziato in una perizia secondo cui all’epoca dei fatti, viveva tra realtà e “fantasia”.

Strage di Paderno Dugnano: uccise la famiglia, i fatti nel 2024

I fatti risalgono alla notte tra il 31 agosto e il primo settembre 2024: a 17 anni, nella villetta di famiglia in via Anzio aveva ucciso con 108 coltellate padre, madre e fratello di 12 anni. In estate aveva sostenuto l’esame di maturità.