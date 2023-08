Statale 36 Valassina: l’urto, airbag esplosi e principio di incendio

Il conducente trasportato precauzionalmente all’ospedale per accertamenti, in codice verde, e la sua auto, incidentata, che ha rischiato di prendere fuoco. Soccorsi mobilitati nella tarda serata di lunedì 21 agosto lungo la Statale 36 Valassina, in direzione Milano, all’altezza dello svincolo di Verano Brianza, per prestare aiuto a un 52enne reduce da un incidente stradale autonomo. Evidenti, sulla sua Opel, i segni di impatto con le barriere e, nell’abitacolo, tutti gli airbag sono esplosi.

L’incidente in Valassina all’altezza di Verano: coinvolto un 52enne

Mentre personale sanitario giunto con una ambulanza da Lurago si è occupato del conducente, portato all’ospedale di Carate, i vigili del fuoco, presenti con due mezzi da Carate Brianza e Seregno, hanno provveduto alla messa in sicurezza della vettura interessata da un principio di incendio, subito sedato. Per i rilievi si è invece mobilitato personale della Polizia stradale di Monza.