Statale 36, incidente sullo svincolo di Briosco: si è ribaltato un camion cisterna, traffico in tilt

Incidente a Briosco sullo svincolo della Statale 36 intorno alle 13 di giovedì 7 novembre: un bilico con cisterna per il trasporto di acido si è ribaltato sulla curva in ingresso in direzione nord. Immediato l’allarme sia per il soccorso all’autista sia per la gestione del contenuto della cisterna.

Statale 36 ingresso Briosco camion ribaltato Statale 36 ingresso Briosco camion ribaltato Statale 36 ingresso Briosco camion ribaltato

Statale 36, incidente sullo svincolo di Briosco: sul posto ambulanza, polizia locale e vigili del fuoco con squadra Nbcr

Sul posto quindi l’ambulanza per l’uomo e vigili del fuoco da Seregno per il primo intervento di messa in sicurezza dell’acido trasportato, con chiamata anche al nucleo Nbcr di Milano. Attivata la polizia locale di Giussano per i rilievi.

Statale 36, incidente sullo svincolo di Briosco: traffico in tilt sulla viabilità ordinaria

Pesanti le ripercussioni sulla viabilità ordinaria: lo svincolo è stato chiuso e il traffico è andato in tilt. Auto in colonna anche a Giussano, zona Carrefour e laghetto, e a Robbiano.