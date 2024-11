Briosco, autocisterna carica di acido cloridrico ribaltata: vigili del fuoco al lavoro, chiuso lo svincolo della Statale 36

Serviranno diverse ore ai vigili del fuoco per risolvere l’intervento a Briosco sulla rampa di immissione alla Statale 36. Qui, intorno alle 13, si è ribaltata un’autocisterna che trasportava acido cloridrico. Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente ha perso il controllo del veicolo: tempestivi i soccorsi sia per l’autista, ferito alla testa, sia per il carico da mettere in sicurezza.

Briosco, autocisterna carica di acido cloridrico ribaltata: necessario travasare il carico

Sul posto le squadre del Comando di Monza e Brianza, supportate da diversi automezzi e da specialisti del Nbcr (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) del nucleo regionale della Lombardia: indossate maschere e tute di protezione, gli specialisti hanno iniziato le operazioni per contenere una prima uscita di prodotto nella canalina a lato della carreggiata e in attesa di una seconda cisterna per il travaso dell’acido cloridrico. Una fase necessaria per potere poi raddrizzare il veicolo e rimuoverlo in sicurezza.

Briosco, autocisterna carica di acido cloridrico ribaltata: area interdetta e svincolo chiuso

L’area dell’incidente è stata interdetta al traffico e lo svincolo, sia in uscita dalla Statale 36 sia ovviamente in entrata, è stato chiuso. Le operazioni di messa in sicurezza e di rimozione del veicolo si annunciano lunghe.