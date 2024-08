Un volume di traffico significativo ma senza criticità quello monitorato da Anas nel fine settimana. Lungo la SS36 è risultato in diminuzione del -16% rispetto i valori registrati nel weekend prima di ferragosto. In totale nella sezione di Monza sono transitati 152.000 veicoli, divenuti dopo 50 km circa 119.000 nel comune di Costa Magna per poi scendere a 77.000 nella tratta tra Lecco e Mandello del Lario ed a circa 65.000 tra Mandello del Lario e Colico.

Statale 36, i numeri del traffico del primo “controesodo”: in calo rispetto al bollino nero prima di ferragosto

Il terzo weekend di agosto ha segnato il primo “controesodo” per i rientri verso nord e in direzione dei principali centri urbani, ma ha registrato anche le ultime partenze.

Sulla rete stradale e autostradale in gestione Anas (Gruppo FS Italiane) sono state rispettate le previsioni da bollino rosso con una diminuzione dei transiti di circa il 10% rispetto allo scorso fine settimana che era contrassegnato da bollino nero. Il traffico è risultato maggiore nella giornata di sabato 17 agosto (+5% rispetto al venerdì) e come sempre più intenso nelle ore diurne tra le 8 e le 18.