Statale 36: furgone in testacoda a Lissone, code fino a Monza

Code lunghe da Lissone fin oltre il tunnel di Monza giovedì sulla Statale 36 in direzione nord per un incidente che a metà giornata, intorno alle 13.30, ha coinvolto un furgone. All’altezza dello svincolo per Lissone, il mezzo di una ditta brianzola ha perso il controllo ed è andato contro il new jersey centrale finendo in testa coda.

Statale 36: furgone in testacoda a Lissone, danni e attesa per il ripristino della carreggiata

Nessun problema per l’autista che se l’è cavata con qualche botta e una visita in pronto soccorso in codice verde, qualcuno di più per il furgone che ha riportato danni e ha perso liquidi sulla carreggiata.

Statale 36: furgone in testacoda a Lissone, i soccorsi e le code

Questo ha comportato l’attesa per il carro attrezzi e l’intervento di una squadra Anas per ripristinare l’asfalto. Dopo un primo momento in cui la superstrada è stata chiusa, poi il traffico è stato fatto defluire su una corsia. Lunghe le code sulla superstrada e anche sulla viabilità ordinaria.

L’autista è stato soccorso per primo da un’ambulanza in transito.