Statale 36: due notti di chiusura per manutenzione ai cavalcavia di Seregno

Due notti di chiusura della Statale 36 in direzione Lecco nel tratto all’altezza dei cavalcavia in territorio di Seregno per permettere lavori di manutenzione. Sono previsti nel tratto compreso tra i km 20,100 e 20,900 nelle notti di martedi 21 e mercoledi 22 febbraio dalle 22 alle 6 del giorno successivo.

Statale 36: uscita a Seregno San Salvatore

Il traffico diretto a Lecco verrà deviato allo svincolo Seregno San Salvatore (km 20,100) per rientrare in statale allo svincolo successivo km 20,900. Le modifiche saranno indicate da apposita segnaletica.